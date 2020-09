Beim 1. Major-Auftritt in der „Main Draw“ hatte sie sich vor vier Jahren in New York qualifiziert, war dann aber Timea Babos (HUN) knapp unterlegen. Haas kämpft also nun in Paris um ihren 1. Hauptrunden-Sieg bei einem Major-Turnier, ihre Gegnerin dabei ist die Taiwanesin Hsie Su-wei. Im Erfolgsfall könnte es in der 2. Runde gegen die tschechische Vorjahresfinalistin Marketea Vondrousova gehen.