Gesundheitsreferent Christian Stöckl und sein Chauffeur wurden am Donnerstag, wie berichtet, positiv auf das Coronavirus getestet. Alle weiteren Testungen in der gesamten Belegschaft des Chiemseehofs waren negativ. Es könnten aber durch die Inkubationszeit noch Fälle auftreten. Daher sind zehn Personen der Kategorie 1 in Quarantäne und elf Kontakte der Kategorie 2 verkehrsbeschränkt.