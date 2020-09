Nicht alle Kandidaten sind ungezwungen und gut gelaunt, in manchen Gesichtern hat sich Nervosität breitgemacht. Es ist ein fast schon vergessenes Gefühl, dieses Prickeln im Bauch kurz vor einer Prüfung. Der Grund für den Wissenstest: Niemand kann eine Stadt (mit)regieren, über die er nicht Bescheid weiß. Geschichte, Stadtbild, Aktuelles - wer kennt sich in der Metropole, für die er/sie kandidiert, am besten aus?