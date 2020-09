Ein Eklat vor rund 100 Millionen Fernsehzuschauern, die Geburtsstunde einer Frauenbewegung und eine Gewinnerin, mit der niemand gerechnet hatte - der „Miss World“-Wettbewerb 1970 in London schrieb in mehrfacher Hinsicht Geschichte. Und er lieferte die Vorlage für den Film „Die Misswahl - Der Beginn einer Revolution“ von Regisseurin Philippa Lowthorpe („The Crown“). Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw und Jessie Buckley spielen die Hauptrollen in der britischen Komödie über die turbulenten Ereignisse vor 50 Jahren.