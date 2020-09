Verschlafene Zeit

„Hält man sich vor Augen, dass die Ausbildung zum Hausarzt in Österreich in Summe zehn Jahre dauert (6 Jahre Studium, 4…Jahre Ausbildung), ist offensichtlich, dass die Entscheidungsträger da etwas verschlafen haben“, so der FPÖ-Politiker: „Wir fordern ein Stipendium für all jene, die nach Studienabschluss in Österreich bleiben.“ Denn: „Rund 40…Prozent der Jungärzte wandern ins Ausland ab, das ist ein untragbarer Zustand. Außerdem muss die Verteilung der heimischen Studienplätze überdacht werden, momentan wird wegen EU-Vorgaben ein Viertel für Ausländer reserviert.“