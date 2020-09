Mit Ende Juni beendete das BMW-Motorenwerk die Kurzarbeit. Ein Abbau von Stellen ist derzeit nicht angedacht. Denn: Obwohl die Autoindustrie in der Krise steckt, läuft es am Standort in Steyr vergleichsweise rund. Die Nachfrage nach BMW- und MINI-Fahrzeugen zog in China bereits vor dem Sommer an, ab Juli stieg auch in Europa die Nachfrage wieder.