Die Situation in vielen steirischen Schulen ist aktuell ziemlich angespannt - das Ministerium gibt quasi im Tagesrhythmus neue Empfehlungen für Corona-Fälle hinaus, die nicht immer auch so bei den lokalen Behörden ankommen. Und dazu kommt es in Verdachtsfällen häufig zu langen Wartezeiten für Tests. Was wiederum die Schuldirektoren vor ziemlich große Herausforderungen stellt.