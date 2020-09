Das Krisenduell der zweiten Bundesliga-Runde in Deutschland geht in Gelsenkirchen zwischen Schalke 04 und Werder Bremen am Samstag über die Bühne - und ist überschattet von einem neuerlichen Corona-Fall bei einem Spieler der „Knappen“. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, befindet sich der betroffene Spieler, dessen Name der Klub nicht veröffentlichte, in häuslicher Quarantäne.