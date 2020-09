Bill Clinton und George Bush sind bereits Namensgeber

Die Albaner stehen den USA traditionell positiv gegenüber. So gibt es etwa in der kosovarischen Hauptstadt Pristina bereits einen Bill-Clinton-Boulevard sowie eine George-Bush-Straße. Die kosovarische Tageszeitung „Gazeta Express“ veröffentlichte am Donnerstagabend auf ihrem Internetportal eine Fotografie des Ujman-Sees mit dem Namenszusatz „Trump-See“. Zuvor brachten Belgrader Medien Aufnahmen eines am Stausee angebrachten Spruchbandes mit der Aufschrift: „Präsident Trump, die Kosovo-Serben sind Ihnen dankbar, für den Frieden, den sie bringen!“ Viele Kosovo-Serben stehen dem Staat Kosovo kritisch gegenüber und wollen ihn auch nicht anerkennen wie die serbische Regierung.