„Rascher Wetterwechsel“ als Ausrede

Dass allerdings „rascher Wetterwechsel“ die Ursache der Vibrationen gewesen sein soll, verwundert Oberösterreichs Anti-Atom-Beauftragten Dalibor Strasky, da es am 17. September so einen Wechsel nicht gab. Oberösterreichs Atomgegner im Anti-Atom-Komitee fordern überhaupt einen Betriebsstopp in Temelín: „Die Gefahr weiterer Materialermüdung und damit eines schweren Unfalls steigt mit jeder Abschaltung“, betont Komitee-Sprecher Manfred Doppler.