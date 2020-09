Unverhofft kommt oft: Vor einer Woche verpasste der TC GM-Sports Anif gegen Silz (Tirol) knapp den Aufstieg in de 2. Tennis-Bundesliga. Aber am Freitag gab es für die Truppe von Obmann Gerald Mandl doch noch grünes Licht: Durch den Rückzug von KTK Krems wurde ein Platz in der 2. Bundesliga frei. Und nun bereitet Anif gleich den Angriff auf die 1. Bundesliga vor.