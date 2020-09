Die Bike-Parks in Tirol schießen wie Schwammerl aus dem Boden. Kein Wunder, dass die Tiroler Bergrettung dem Trend Rechnung trägt. So fand jetzt in Sölden der erste Bike-Retter-Kurs mit Teilnehmern aus Österreich, Bayern und Südtirol statt. Dabei wurden Standards für Rettungseinsätze in Bike-Parks vorgestellt.