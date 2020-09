Am Donnerstag hatten die vier Visegrad-Staaten Ungarn, Tschechien, Polen und die Slowakei dem am Mittwoch vorgelegten Vorschlag der EU-Kommission zur Asylreform in Brüssel eine Absage erteilt. Ungarns Regierungschef Viktor Orban warf der Kommission vor, weiterhin „die Migration managen statt die Migration stoppen“ zu wollen.