Sie sind echte Schönheiten. Die Rede ist von den fünf Tiroler Naturparks am Lech, im Karwendel, am Kaunergrat, im Ötztal und in den Zillertaler Alpen. Bald könnte im Wipptal ein weiter Naturpark entstehen. Der Wert dieser Schutzgebiete wächst in Zeiten des Klimawandels und des Massentourismus rasant.