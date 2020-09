Warnungen seines Bankbetreuers

In sechs Tranchen überwies das Opfer – trotz Warnungen seines Bankbetreuers – 146.000 Euro an die Betrüger. Dem Mann wurde vorgegaukelt, dass er schon eine Million Euro am Konto habe. Sakoparnig: „Als er einen Teil des Gewinns abschöpfen wollte, stieß er auf Widerstand. Eine Brokerin namens ,Nathalie Gold’ erklärte ihm, dass er sein Geld nur dann bekommt, wenn er noch 120.000 Euro einzahlt. Daraufhin hat er sich an uns gewandt.“ Die Ermittlungen sind im Laufen.