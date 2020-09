Schneefallgrenze sinkt

Doch wie schaut’s in der nahen Zukunft aus? Durch die polare Kaltluft wird es deutlich kühler. Das bekommen wir vor allem am heutigen, regnerischen Samstag zu spüren. „Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 1200 Meter, liegen bleiben wird aber erst ab 1500 Meter etwas“, weiß Riedl. Am Sonntag scheint ein wenig Besserung in Sicht. Bei bis zu 14 Grad sind zumindest einige Sonnenstunden denkbar. Der Wochenbeginn fällt wieder grau und nass aus.