Wo kann man in der Gegend verpackungsfrei einkaufen? Wieso spart man Rohstoffe, wenn man Kleidung wiederverwendet, anstatt sie wegzuwerfen? Wie flickt man ein Loch, wie kocht man mit regionalen und saisonalen Zutaten? All das wissen und lernen die „Omas for Future“ - und sie wollen ihre Tipps und Tricks für ein klimafreundlicheres Leben weitergeben.