Am Freitagvormittag hatte das Land Tirol noch gewarnt, dass es am Wochenende erstmals Schnee geben könnte. Doch Frau Holle hatte es eiliger. Schon am Freitag fiel die erste weiße Pracht vom Himmel. Am Schönjoch in Fiss auf 2491 Metern Seehöhe herrschte am Nachmittag tief winterliches Treiben. Auch in Salzburg schneite es - sogar bis in tiefere Lagen.