„Mobile Testungen jetzt auf solide Beine stellen“

Doch dem noch nicht genug: Offenbar überflüssig seien in diesem Zusammenhang die neu eingestellten Teams in der Verwaltung. „Denn mit Wartezeiten wird ein Contact-Tracing unmöglich. Da vergeht viel zu viel Zeit - Zeit, in der sich Cluster bilden und immer größer werden. Dieses Chaos führt das Contact-Tracing ad absurdum. Daher müssen die mobilen Testungen jetzt auf solide Beine gestellt werden“, fordert Oberhofer.