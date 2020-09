Kogler warnt vor Partys in Vereinslokalen

So müsse etwa verstärkt darauf geachtet werden, dass man nach einem Treffen „nicht alle in die Vereinskantine oder das Vereinslokal zur Party schickt“, wo sich möglicherweise mehr als zehn Menschen auf engem Raum befänden und bis spät am Abend konsumiert werde. „Österreich ist ein geselliges Land, Gott sei Dank, aber das Virus ist auch sehr gesellig“, warnte Kogler.