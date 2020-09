Amsterdam-Flug trotz Reisewarnung

Angeflogen werden derzeit lediglich Wien und Amsterdam – Amsterdam trotz Reisewarnung. „Nach Innsbruck fliegen und dann zum Beispiel nach Seefeld oder ins Stubaital fahren darf man ja. Da muss man bei der Rückkehr nach Holland nicht in Quarantäne. Die Reisewarnung gilt nur für Aufenthalte in Innsbruck-Stadt“, erklärt Marco Pernetta. Der Amsterdam-Flug endet mit Ende Oktober, ist dann aber für Dezember wieder geplant. Warum in Anbetracht der Situation ein Wien-Innsbruck- Flug immer noch 400 Euro kostet, ist nicht ganz nachvollziehbar. Die Auslastung der AUA-Flieger auf dieser Strecke liegen derzeit nämlich nur bei 50 Prozent ...