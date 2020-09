Wie mehrfach berichtet, hatte die Hochzeit am 12. September in Schrems mit zahlreichen Teilnehmern stattgefunden. Ein Teil von ihnen war dazu auch aus Oberösterreich angereist. Von diesen stellten sich mittlerweile vier Personen als mit dem Coronavirus infiziert heraus, wie die „Krone“ am Freitagnachmittag aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) erfuhr.