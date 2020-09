Von einem anspruchsvollen europäischen Kunden in Auftrag gegeben, ist das jüngste unter den One-off-Modellen von Ferrari eine dynamische Zurschaustellung der Werte von Ferrari in Bezug auf den GT-Rennsport: „ein Auto, das sich auf der Straße ebenso wohl fühlt, wie in den Händen eines echten Gentleman Drivers auf der Rennstrecke“, sagt Ferrari.