Die Steiermark wird ab 1. Oktober eine eigene Corona-Ampel für Pflegeheime einführen. Diese orientiert sich an der Schaltung des Bundes donnerstags. Zweck ist vor allem, den Pflegeheimbetreibern, Bewohnern und Besuchern, aber auch in der mobilen Pflege einen Überblick über erforderliche Maßnahmen zu geben. Von Gesundheitslandesrätin Juliana Bogner-Strauß (ÖVP) bis Pflegeombudsfrau Michaela Wlattnig betonte man am Freitag Ausgewogenheit und Praxisnähe.