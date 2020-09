Angreifer verletzte sich selbst, als er Scheibe einschlug

Der 63-Jährige wurde dabei nicht verletzt - wohl aber der Angreifer. Der Verdächtige zog sich Schnittwunden an den Händen zu, als er eine Glasscheibe im Stiegenhaus einschlug. Als die Polizei am Schauplatz eintrudelte, wurde sie vom Randalierer ebenfalls übel beschimpft - der Betrunkene habe sich äußerst aggressiv verhalten, so die Exekutive.