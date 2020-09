Nach dem positiven Coronafall in der Salzburger Landesregierung - Finanz- und Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP) ist am Virus erkrankt - sind noch am Donnerstag im Salzburger Chiemseehof 125 Menschen getestet waren. 100 negative Ergebnisse lagen noch am selben Tag vor, auf die Auswertung der restlichen 25 Proben wurde Freitagmittag noch gewartet. Neben Stöckl müssen auch die Landesräte Andrea Klambauer (NEOS) und Josef Schwaiger (ÖVP) in Quarantäne.