Die Freiheitlichen in Vorarlberg, Tirol und Salzburg wollen die in ihren Bundesländern verfügte Sperrstundenverordnung, wonach die Gastronomie um 22 Uhr zusperren muss, nicht akzeptieren. Mithilfe einer Petition versuchen sie die Sperrstundenregelung wieder rückgängig zu machen. Mit einer breiten Unterstützung der Bevölkerung werde das Anliegen in die Landtage kommen, sagten Christof Bitschi (Vorarlberg), Markus Abwerzger (Tirol) und Marlene Svazek (Salzburg).