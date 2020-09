Stabile Entwicklung trotz Corona-Krise

Auswirkungen der Corona-Krise auf Darbo zeigen sich vor allem in einer Verschiebung der Umsätze innerhalb der Sortimente, hieß es. Während das Geschäft mit Honig und Marmelade für die Gastronomie im In- und Ausland heuer schwächer laufe, liege das Geschäft im Lebensmitteleinzelhandel etwas über dem Vorjahr. Ebenso leicht im Plus liege die Belieferung von Joghurtherstellern mit sogenannter Fruchtzubereitung. „Eine genaue Planung ist heuer verständlicherweise schwieriger als sonst. Prognosen auf das Gesamtjahr lassen sich heute noch nicht treffen, auch weil noch ein gesamtes Geschäftsquartal aussteht“, blickte Darbo in die Zukunft. Insgesamt entwickle man sich aber stabil.