Dennoch: An jenem Sommerabend, es war der 17. August 1960, wurde der Grundstein für ihre Weltkarriere gelegt. In Hamburg lernten sie auch Ringo Starr kennen. Im Rotlichtmilieu – unter Seeleuten, Gangstern, Rockern und Prostituierten – wurden die talentierten Amateure unter harten Bedingungen zu Musikern mit Weltstar-Potenzial. „Durch Hamburg waren sie mit allen Wassern gewaschen, als sie dann die Welt erobert haben“, sagt Hempel. Auch John Lennon betonte einmal: „Ich bin in Liverpool aufgewachsen, aber in Hamburg bin ich erwachsen geworden.“