Das renommierte Fachmagazin „The Lancet Respiratory Medicine“ berichtete am Freitag von der Fallstudie eines internationalen Forscherteams, wonach APN01 gezielt gegen SARS-CoV-2 gewirkt hat. APN01 galt sehr bald als Hoffnungsträger im Kampf gegen die globale Coronavirus-Pandemie. Es wird derzeit in einer klinischen Studie des Wiener Biotech-Unternehmens Apeiron Biologics AG, das von dem österreichischen Genetiker Josef Penninger mitgegründet wurde, an Covid-19-erkrankten Patienten untersucht.