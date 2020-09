Irmgard Guggenberger war geborene Riegler und die zweite Frau des Klagenfurter Langzeitbürgermeisters und ÖVP-Politikers Leopold Guggenberger. Die 79-Jährige beteiligte sich an zahlreichen sozialen Vereinen und Einrichtungen in Klagenfurt. Außerdem hatte sie ein großes Herz für in Not geratene Menschen und unterstützte diese mit zahlreichen Spenden.