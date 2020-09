Neben dem sportlichen Aspekt und umrahmt von der wunderschönen Bergkulisse im Süden Österreichs, hat der Lebensraum Nassfeld-Pressegger See auch in der goldenen Jahreszeit viel zu bieten. So geht’s über alte Schmugglerwege, Militärrouten oder Hiketrails zu Hütten, wo gerne die köstlichen Spezialitäten der Karnischen Alpen, wie Gailtaler Speck und Almkäse, aufgetischt werden.