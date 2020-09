360 Metallstelen stehen im Garten vor dem Psychiatrischen Krankenhaus in Hall in Tirol. Zarte Pfeiler mit markantem Haupt, in dem Namen eingraviert sind. Die Stelen erzählen von jenen 360 Frauen, Männern und Kindern, die in der NS-Zeit von der ehemaligen Heilanstalt Hall deportiert und ermordet wurden - in der berüchtigten Tötungsanstalt Hartheim bei Linz und in Niedernhart-Linz. Menschen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen, die als „unwertes Leben“ gebrandmarkt waren.