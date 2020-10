Gerade im Haushalt befinden sich viele Stromfresser. Welche Geräte schlucken am meisten Strom und was kann man dagegen tun?

Der größte Stromfresser in Österreichs Haushalten ist ganz klar die Heizung. Vor allem elektrische Heizkörper verursachen einen beachtlichen Stromverbrauch. Wer hier auf energieeffiziente Energieträger umsteigt, der spart! Nicht zu unterschätzen sind auch Geräte, die im Dauerbetrieb laufen, wie Kühl- und Gefrierschrank. Auch der E-Herd zählt mit 445 kWh zu einem großen Kostentreiber in der Küche. Diese Haushaltsgeräte zusammen schlucken in einem 3-Personen-Haushalt jährlich rund 2000 kWh. Wer auf energieeffiziente Geräte der Klasse „A+++“ setzt, spart allein dadurch bis zu 40 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs ein.