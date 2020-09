Airbus will bis 2035 Jet mit Wasserstoffantrieb bauen

Erst Anfang der Woche kündigte der Luftfahrtkonzern Airbus an, einen Passagierjet mit Wasserstoffantrieb zu bauen. „Unser Ehrgeiz ist es, eine solche Maschine als erster Hersteller 2035 in Betrieb zu nehmen“, sagte Konzernchef Guillaume Faury am Montag der französischen Tageszeitung „Le Parisien - Aujourd‘hui en France“. Nötig seien dazu Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich.