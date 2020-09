Mann war in körperlich schlechtem Zustand

Nach der Fahndung konnten die vier Verdächtigen am Donnerstag ausgeforscht und festgenommen werden. Der 66-Jährige wurde in der Wohnung der 48-jährigen Verdächtigen angetroffen. Er befand sich in einem körperlich schlechten Zustand, war verängstigt und stand unter Alkoholeinfluss. Er gab an, von den Verdächtigen in die Wohnung gelockt worden zu sein, und dann habe er diese nicht mehr verlassen dürfen. Er sei zwar versorgt worden, doch seine persönlichen Gegenstände inklusive der Geldbörse seien ihm abgenommen worden.