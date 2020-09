Ist das etwa ein Liebes-Outing? Zuerst postete Rebel Wilson auf Instagram ein Foto, auf dem sie Arm in Arm mit Jacob Busch posierte. Danach schritten die beiden auf der Planetary Health Gala in Monte Carlo in Hollywood-Pärchen-Manier über den roten Teppich. Ein offizielles Statement zum neuen Mann an ihrer Seite gab‘s von der Australierin zwar noch nicht, das „People“-Magazin hat jedoch herausgefunden, dass die beiden tatsächlich liiert sind.