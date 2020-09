Die Coronavirus-Pandemie hat in diesem Jahr viele Fernsehshow-Produktionen komplett auf den Kopf gestellt. Die Castings für die Talentshow „Deutschland sucht den Superstar“ wurden in den vergangenen Wochen deshalb an Deck eines Fluss-Liners am Rhein unter freiem Himmel abgehalten. Was die Jury dort erlebt hat, ist wohl bezeichnend für die derzeitige Situation. Dieter Bohlen schilderte bei einer Pressekonferenz, dass er Kandidaten erlebt habe, die wirklich um ihr Leben gesungen hätten. Die sich wegen der Krise arbeitslos geworden ihres Talentes erinnert hätten und nun auf eine Zukunft hoffen.