Note 4 für David

Die Kritik fiel dennoch negativ aus. Alaba war „längst nicht so souverän wie zuletzt in Lissabon. Ein paar missglückte Pässe, dazu ungeschickt beim Elfer-Foul an Rakitic. Und sein Querschläger kurz vor Ende der 90 Minuten brachte fast das 1:2“, urteilte die „Bild“-Zeitung und benotete den Wiener mit der Note 4. Kein anderer Quadruple-Sieger war schlechter. Und auch die „Münchner AZ“ sah es so: „Der Langzeitvertragsverhandler rempelte in Minute elf Rakitic ein bisserl um - dummerweise am Fünfer. Ein Elfer, den man geben kann und über den sie sich in England schlapplachen würden. Dennoch ein Rempler mit Folgen: 0:1. Säbelte in der 87. Minute über die Kugel, was fast zum 1:2 geführt hätte.“