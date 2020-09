Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat sich am Freitag bei der Pressekonferenz am „Ampeltag“ relativ zufrieden mit der aktuellen Corona-Situation gezeigt. Man sehe derzeit „eine erfreuliche Zwischensituation“: Es gebe eine „Stabilisierung“, aber „auf zu hohem Niveau“. Die Zahl der aktiven Fälle sei in den vergangenen 24 Stunden leicht angestiegen, es gehe aber nicht in Richtung einer exponentiellen Steigerung. Die derzeitige Lage sei „keine Entwarnung, sondern ein Mutmachen“, so der Minister.