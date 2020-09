Elf Lehrer und 35 Schüler des Gymnasiums Tanzenberg in St. Veit befinden sich derzeit in Quarantäne. Ein Schüler der sechsten Klasse wurde positiv auf das Virus getestet. Auch in der Volksschule in Seeboden gibt es einen Coronafall. Diese Woche mussten ja bereits Schüler und Lehrer der Musikmittelschule Seeboden sowie zweier Schulen in Klagenfurt in häusliche Absonderung geschickt werden.