„Jack und ich sind so aufgeregt“

Die Enkelin der Monarchin ließ es sich freilich nicht nehmen, auf Instagram ihre Schwangerschaft öffentlich zu machen. „Jack und ich sind so aufgeregt wegen 2021“, schrieb die 30-Jährige zu zwei zuckersüßen Fotos. Auf dem einen ist zu sehen, wie Eugenie kleine Bärchen-Babyschühchen in die Kamera hält, das andere zeigt die überglücklichen werdenden Eltern.