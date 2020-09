Die schwer gestürzte Titelverteidigerin Chloe Dygert ist in der Nacht zum Freitag in einem Krankenhaus in Bologna operiert worden. „Sie ruht sich nun aus und wir denken, dass sie vollständig regeneriert“, teilte der US-Radsportverband in der Nacht zum Freitag mit. Dygert war beim Einzelzeitfahren im italienischen Imola in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und über eine Leitschiene gestürzt.