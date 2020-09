Das Fotografieren und Posten von Speisen gehört ja heute fast schon zum Alltag und während die kulinarischen Ergüsse auf Facebook, Twitter und Co. meist für wenig Diskussionsstoff sorgen, gibt es natürlich Ausnahmen. So sorgt derzeit das Bild eines „Jägerschnitzels“ dafür, dass einige österreichische Twitter-User ihre Schmerzgrenze ganz klar überschritten sehen. Und sogar die LPD Wien hat sich nun in die Debatte eingeschaltet.