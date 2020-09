„Ihr seid alle gegen mich“, brüllte Hans Krankl in die Rapid-Kabine, während er seine Fußballschuhe wutentbrannt in die Ecke schoss. Und das, obwohl die Rapid-Mannschaft, deren Superstar Krankl war, gerade 7:0 gewonnen hatte. Wieso der Goleador damals, in den 1980ern, trotzdem so sauer war, erklärt Rapid-Ehrenkapitän Heribert Weber in dieser Anekdote im Video (oben). Es ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Podcast-Serie mit Heribert Weber, die Sie in Kürze auf krone.at, krone.tv, Spotify und iTunes abrufen können.