„Er will das Geld zurückzahlen“

Dessen Verein an baldiger „Wiedergutmachung“ arbeitet, bereits mit dem Täter („Er will das Geld schnell zurückzahlen“) und allen Eltern sprach, ihnen bei finanziellem Engpass Hilfe anbot. Den Kids wurde ein Mentalcoach zur Seite gestellt. Und natürlich ein neuer Trainer - mit dem sie bereits erste Siege feierten!