Pferd biss Grapscher in den Arm

Erst als er vom Pferd in den Arm gebissen wurde, ließ der Mann mit einem Schrei von der Reiterin ab. Damit verschaffte das Tier seiner Reiterin die Gelegenheit, von dem Mann wegzugaloppieren. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagabend, die Polizei bittet um Hinweise auf der Suche nach dem Mann.