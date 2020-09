Der Grazer hat trotz seines jungen Alters von 21 Jahren aber schon einiges im Fußballgeschäft erlebt. Und er darf mit sieben Vereinen (GAK Jugend, Sturm Akademie, Juniors OÖ, Hannover, Fürth, Bad Gleichenberg und nun Gleisdorf) getrost als „Wandervogel“ bezeichnet werden. „Ich hab schon viel mitgemacht, in einigen Dingen hat mich das sicher abgebrühter werden lassen.“ Wie lange er nun bei Gleisdorf bleiben will? „In der Regionalliga werde ich wohl nicht mehr wechseln, mir gefällt es in Gleisdorf sehr gut und es läuft auch immer besser.“ Eine Möglichkeit will sich Grosse aber offen lassen: „Wenn ein Bundesligist anklopft und die Möglichkeit eines Wechsels besteht, würde ich die Chance aber natürlich ergreifen!“