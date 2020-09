E-Mail ging an alle Bezirke in Österreich

Auf Anfrage beim Gesundheitsministerium stellte sich schnell heraus: Der Kommunikationsfehler lag beim Büro Preuner. „Ich habe das E-Mail an alle Bezirke in Österreich verschickt, nicht an die tatsächlich betroffenen Gebiete“, so Martina Weißenböck vom Gesundheitsministerium. Das Mail diente lediglich als Erinnerung zur Konferenz für all jene, die am Donnerstagabend erfuhren, dass sie auf Orange umstellen müssen. Für Salzburg gilt jetzt: Die Stadt bleibt gelb, die Bezirke Pongau und Tennengau werden gelb.