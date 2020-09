Hier einige Auszüge aus der Morgenpost:

„Haslauer ist der Totengräber der Salzburger Nachtgastronomie.“

„Pándi versucht sich in den Zirkel der Landesmächtigen hineinzuschreiben.“

„Durch die unsägliche politische Korrektheit darf keiner mehr die Wahrheit schreiben.“

„Korrupte Trottel.“



Alles halb so schlimm, das muss jeder aushalten, der in der Öffentlichkeit Position bezieht.

In der sich verschärfenden Krise wäre es jedoch für die angespannte Stimmung im Land entschieden besser, wenn andere Meinungen in ihrem Wert mindestens so geschätzt würden wie die eigene. Dieser Respekt sollte jedenfalls solange gelten, solange es sich nicht um extreme Ansichten von linker oder rechter Seite, Coronaleugnern oder Panikmachern handelt.